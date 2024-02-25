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يونيسف: وقف إطلاق النار في غزة السبيل الوحيد لتجنب المجاعة في القطاع

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 09:31 صباحاً - حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من مواجهة قطاع غزة لخطر المجاعة ، مؤكدة وجود مؤشرات فعلية لوقوع المجاعة والتي تؤثر بشكل مباشر على الأطفال دون سن الخامسة .

وقالت اليونيسف ، في بيان صدر عنها اليوم ، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو السبيل الوحيد لتجنب خطر مواجهة المجاعة، مؤكدة أن غزة تواجه نقصا حادا في الأمن الغذائي يؤثر على حياة جميع الأطفال.

وأضافت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن أكثر من 300 ألف شخص في قطاع غزة معرضون لسوء التغذية الحاد والموت .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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