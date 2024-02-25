طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على عدد من أحياء خان يونس جنوب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 09:31 صباحاً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات عنيفة على الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن زوارق الاحتلال الحربية تطلق النار في بحر النصيرات وسط قطاع غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا بعد اقتحامها مخيم شعفاط بالقدس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 69 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.