الخارجيةالفلسطينية: إصرار الاحتلال على بناء المستوطنات يقوض فرص حل الدولتين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 12:31 مساءً - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاستعمار بجميع أشكاله، وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم تمارسها ميليشيات المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم بشكل يومي وبحماية جيش الاحتلال.

وأشارت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، إلى إصرار الحكومة الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة وبشكل خاص في القدس الشرقية رغم التنديد الدولي الواسع والتحذيرات من مخاطر هذا القرار على الأوضاع في ساحة الصراع، وخلق المزيد من التوترات والتصعيد، وبما يمثله الاستعمار من مخاطر حقيقية على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.

وقالت «ننظر بايجابية للمواقف وردود الفعل الدولية الرافضة للاستعمار خاصة المواقف الأوروبية والأميركية بما في ذلك إلغاء ما يسمى “مبدأ بومبيو” المشؤوم، وتلك المواقف لا زالت ضعيفة وغير كافية وتقع تحت السقف الذي تستطيع دولة الاحتلال التعايش معه، ما دامت لا تقترن بإجراءات عملية وضغوط حقيقية تجبر إسرائيل على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية».

وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار 2334، وتطالب الدول بوضع الجمعيات والمنظمات والميليشيات الاستعمارية على قوائم الارهاب وفرض عقوبات عليها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من بلدة العوجا، شمال مدينة أريحا.

وقال مدير نادي الأسير في أريحا والأغوار عيد براهمة، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عقاب ياسر عطيات، وعمر سعود ابو ستة، وأسيد جمعة عطيات، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال، مخيم العروب شمال الخليل، وقامت باعتقال أربعة مواطنين، وهم، أحمد عماد الطيطي، ومعن نايف البدوي، ومحمود ماضي، ومن بلدة بني نعيم شرق الخليل اعتقلت طلال اعبيدو، وفتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.