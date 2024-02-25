اليوم.. الكويت تحتفل بعيدها الوطني الـ 63 وذكرى التحرير الـ 33الكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 05:29 مساءً - تحتفل دولة الكويت اليوم الأحد بالعيد الوطني الـ 63 منذ استقلال البلاد، وعيد التحرير الـ 33 بشأن تحرير الكويت من القوات العراقية عام 1991

وفي ذات السياق، أقامت سفارة دولة الكويت حفل استقبال بشأن العيد الوطني 63 وعيد تحرير البلاد 33، من قبل السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، بحضور محمد شاكر وزير الكهرباء، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة الكويتية والمصرية.

وخلال الحفل أشاد سفير الكويت بالقاهرة بالعلاقات الخاصة التي تربط قيادتي وشعبي مصر والكويت، مؤكدا الحرص المشترك على مد جسور التعاون والتكامل فيما بينهما بدعم ورعاية من الشيخ مشعل الا حمد الجابر الصباح والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد الغانم خلال كلمته التي القاها الغانم في حفل الاستقبال الذي نظمته كل من سفارة دولة الكويت بالقاهرة، والمندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية بمناسبة العيد الوطني الثالث والستين للكويت، والذكري الثالثة والثلاثين للتحرير، على ما يجمع الكويت ومصر من أواصر محبه متبادلة وعلاقات تاريخية متينة وشراكة استراتيجية، لافتا إلى أن العلاقة ممتدة منذ بداية القرن الماضي، وشهدت العديد من المحطات المضيئة التي سطرتها كتب التاريخ.