انطلاق مهرجان الكويت للإبداع التشكيلي في دورته الـ16.. غدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 05:29 مساءً - أكد رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية عبدالرسول السلمان أن مهرجان الكويت للإبداع التشكيلي في دورته الجديدة (16)، الذى ستنطلق أعماله في السابعة والنصف من يوم غد الاثنين 26 فبراير الجاري، تحت رعاية وحضور الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح سفير دولة الكويت في الرياض الرئيس الفخري للجمعية، يمثل هذا المهرجان منصة للاحتفاء بالمبدعين في مجالات الفنون التشكيلية .

وقال السلمان إن مهرجان الكويت للإبداع التشكيلي يعتبر حاضنة للمبدعين التشكيليين في دولة الكويت ومنارة اشعاع وتوهج للانطلاق بالإبداع التشكيلي إلى فضاءات من الاكتشاف والتنافس والحوار الفني المتميز .

وأشاد رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بالدعم السخي والرعاية والاهتمام والمتابعة الذين يقدمهم الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح سفير دولة الكويت في المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري للجمعية مما كان له أبعد الأثر في رفد هذا المهرجان وتطوره عام بعد آخر ودوره بعد أخري.

وأشار السلمان إلي أن المهرجان يقدم 3 جوائز ذهبية وأيضا 3 جوائز فضية و3 جوائز برونزية، وأن المسابقة مفتوحة لجميع التشكيلين الكويتيين ممن لا يقل أعمارهم عن 18 عامًا. ويقدم الفنان لوحتين جديدتين لم يسبق عرضهما في المعارض أو مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يتجاوز عرض اللوحة عن 130 سم وتسلم الأعمال شخصيًا.

وقال عبدالرسول السلمان إن مهرجان الكويت للإبداع التشكيلي بات أحد أبرز المواعيد التشكيلية في الكويت والمنطقة نظرا لأهمية الدعم المقدم من لدن سعادة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد سفير دولة الكويت في الرياض والرئيس الفخري للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية .