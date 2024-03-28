الاحتلال: استخدامنا 30 طنا من المتفجرات لتدمير نفق يمتد من شمال غزة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 09:31 مساءً - قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات الجيش تعمل في نطاق حي الأمل وتدمر الأنفاق.

وأضاف المتحدث، أن القوات قامت بتدمير نفق بطول كيلومترين، موضحا أن قوات كبيرة تحاول الوصول إلى منفذ عملية الأغوار.

وتابع المتحدث: "قمنا بتمرين لسيناريوهات مختلفة في الشمال"، مشيرا إلى استخدام 30 طنا من المواد المتفجرة لتدمير نفق يمتد من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وأكمل المتحدث العسكري، أننا تعمل على توسيع مصادر التجنيد.

كانت صحيفة إسرائيل اليوم، قالت إن المحكمة العليا تصدر أمرا مؤقتا اعتبارا من 1 أبريل بتجميد ميزانية المدارس الدينية التي لا يلتحق طلابها بالتجنيد.

وأعلنت القناة 13 الإسرائيلية، إلغاء اجتماع لمجلس الحرب كان مقررا لمناقشة صفقة تبادل الأسرى قبل نصف ساعة من انعقاده على خلفية أزمة قانون التجنيد.

وقالت القناة 12 العبرية، اليوم الخميس، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من المحكمة العليا الإسرائيلية مهلة 30 يوما إضافية للتوصل إلى إقرار قانون التجنيد.