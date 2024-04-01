إعلام فلسطيني: خروج مجمع الشفاء في مدينة غزة بالكامل عن الخدمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 09:35 صباحاً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الإثنين، بخروج مجمع الشفاء في مدينة غزة بالكامل عن الخدمة، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمجمع وحصاره على مدار الأسابيع الماضية.

إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام فلسطينية، أنه جرى العثور على عشرات الجثث في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة،

يأتي ذلك في سياق جرائم القتل التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي تنفيذًا لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من خمسة أشهر.

وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ يوم 18 مارس الماضي عملية عسكرية شاملة حوّل بموجبها مجمع الشفاء الطبي إلى ثكنة عسكرية، والمنطقة المحيطة والشوارع المؤدية إليه إلى منطقة عسكرية وساحة حرب، في ظل قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار من المسيرات على مدار الساعة.

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في وقت سابق، عن توثيقه إعدام الجيش الإسرائيلي 13 طفلًا فلسطينيًا في عمليات إطلاق نار مباشر على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في مدينة غزة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل حصار مباني مجمع الشفاء الطبي، وتهدد المتواجدين في المجمع باستهداف أي شخص يتحرك بشكل مباشر، حيث أطلق النازحون بالمجمع نداءات استغاثة، خشية حدوث مجزرة بحقهم.