إسرائيل تعتقل أخت إسماعيل هنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 05:33 مساءً - أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، توقيف شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وجاء التوقيف في مدينة تل السبع في صحراء النقب بجنوب إسرائيل، على خلفية تهم تتعلق بـ "التطرف" بحسب ما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها، أن "صباح عبد السلام هنية (57 عاما) محتجزة في تل السبع وتخضع لتحقيق يشترك فيه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت)".

وقال البيان، إنها تشتبه بقيام هنية بـ"التواصل مع نشطاء في حماس والانتماء للمنظمة والتحريض ودعم الأعمال المتطرفة".