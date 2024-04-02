عاهل الأردن يؤكد لرئيس وزراء إسبانيا ضرورة وقف الحرب على غزة وحماية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 03:31 مساءً - شدد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى على ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين، ومضاعفة توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع واستدامتها .

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في إطار جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة .

وتناول اللقاء ، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردنى، الأوضاع الخطيرة في غزة، إذ ثمن الملك، موقف إسبانيا الداعم لوقف إطلاق النار في غزة، ودورها الفاعل والسباق في الاستجابة الإنسانية في القطاع ومساهمتها في الإنزالات الجوية للمساعدات، ودعم جهود تحقيق السلام وفق حل الدولتين.

وأكد ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لتمكينها من تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي، خصوصا في ظل الوضع المأساوي في غزة .

وجدد الملك عبدالله الثاني التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين.

حضر اللقاء رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والوفد المرافق لرئيس الوزراء الإسباني، والسفير الإسباني في عمان ميغيل دي لوكاس.