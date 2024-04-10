حكم من فاتته صلاة عيد الفطر.. مجمع البحوث ا



حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 أبريل 2024 03:39 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 122 شهيدا و56 مصابا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33482 شهيدا و76049 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.