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الأمم المتحدة: لا شيء يبرر الهجوم ”المتهور” على رفح الفلسطينية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 11:33 صباحاً - أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، اليوم الثلاثاء، أنه لا شيء يبرر "الهجوم المتهور" على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وحذّر في منشور له على منصة "إكس"، من شنّ أية عملية عسكرية إسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية التي يقطنها أكثر من مليون نازح.

وأضاف "فرانسيس"، أن شن عملية برية شرق رفح الفلسطينية، سيتسبب في مزيد من الكوارث الإنسانية.

وتابع: أقولها صراحة، لا شيء يبرر الهجوم المتهور على رفح الفلسطينية، والذي سيؤدي إلى المزيد من الكوارث الإنسانية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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