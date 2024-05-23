شهيد وثلاثة جرحى في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 11:25 صباحاً - استشهد شخص وأصيب ثلاثة آخرون، صباح اليوم الخميس، في غارة نفذتها طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على سيارة على طريق كفردجال في قضاء النبطيّة جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الغارة استهدفت سيارة كانت تقل عددًا من الطلبة وهم في طريقهم إلى المدرسة في منطقة المحلة، ما أدى إلى احتراق السيارة بالكامل واستشهاد سائق السيارة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وتعكف فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر والهيئة الصحية على نقل المصابين إلى المستشفيات وإطفاء الحريق.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.