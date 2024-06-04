ارتفاع بورصة الكويت

ارتفاع بورصة الكويتأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بـ 13.64 نقطة، ليبلغ مستوى 7039.20 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.19 في المئة.

وتم تداول 203.5 مليون سهم عبر 14579 صفقة نقدية بقيمة 50.2 مليون دينار كويتي (نحو 153.11 مليون دولار).

وصعد مؤشر السوق الرئيسي بـ 11.39 نقطة، ليبلغ مستوى 6008.68 نقطة، بنسبة ارتفاع قدرها 0.19 في المئة، من خلال تداول 103.5 مليون سهم، عبر 6511 صفقة نقدية بقيمة 13.6 مليون دينار (نحو 41.48 مليون دولار).

كما زاد مؤشر السوق الأول بـ 14.90 نقطة، ليبلغ مستوى 7652.40 نقطة، بنسبة بلغت 0.20 في المئة، من خلال تداول 100 مليون سهم، عبر 8068 صفقة بقيمة 36.6 مليون دينار (نحو 111.6 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) بـ 7.50 نقطة، ليبلغ مستوى 5835.66 نقطة، بنسبة ارتفاع 0.13 في المئة، من خلال تداول 76.16 مليون سهم، عبر 4319 صفقة نقدية بقيمة 10.3 مليون دينار (نحو 31.4 مليون دولار).