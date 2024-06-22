وزير الداخلية العراقي يأمر بفتح تحقيق عاجل فى حريق مستشفى الشعب العام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 08:29 مساءً - أمر وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، بفتح تحقيق لمعرفة أسباب حريق مستشفى الشعب العام، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأوضحت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، في بغداد، أن مديرية الدفاع المدني أعلنت السيطرة على حريق مستشفى الشعب العام في بغداد بشكل كامل.

وأعلن محافظ بغداد عبدالمطلب العلوي، عن السيطرة على حريق مستشفى الشعب العام، وحتى اللحظة لم تصدر بيانات عن أعداد المصابين والضحايا.