الرئيس الفلسطينى: سنحضر قمة البريكس المقررة بروسيا فى إطار التواصل الخارجى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 01:32 مساءً - قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس عقب اجتماعه مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين إن فلسطين تنتظر الآن دعوة لحضور قمة البريكس فى روسيا هذا الخريف وذلك فى إطار "التواصل الخارجى".

وكان عباس قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية أمس الأول الاثنين.

وقال عباس -في مقابلة مع وكالة أنباء (تاس) الروسية-: "ناقشنا رؤيتنا فيما يتعلق بالتطور المحتمل للأحداث في المستقبل القريب وما قد يؤدي إليه في خلال مثل هذه الأوقات المعقدة".

وأضاف: "ناقشنا بالتأكيد العلاقات الثنائية أيضا، لأننا نتمتع بعلاقة استراتيجية طويلة الأمد مع روسيا". "لهذا السبب ناقشنا العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين وهي العلاقات التي ندعمها دائما بقوة سواء خلال الاجتماعات الشخصية أو على مستوى المحادثات الهاتفية. وناقشنا آفاق تطويرها بشكل أكبر".

ومضى قائلا "لقد ناقشنا أيضا مجموعة البريكس. وتوصلنا إلى اتفاق شفهي على دعوة فلسطين (لحضور هذا المنتدى) في صيغة "التواصل الخارجي.. يمكن تنظيم صيغة معينة للاجتماع وستكون مخصصة حصريا لفلسطين، بحيث تعبر جميع الدول عن آرائها بشأن التطورات التي تحدث في هذه المنطقة".

وقال عباس: "سيكون كل شيء ذا صلة بالوضع قدر الإمكان، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن الدول الأعضاء في (البريكس) كلها صديقة لفلسطين".

يذكر أنه منذ إنشائها في عام 2006، شهدت مجموعة البريكس مرحلتين من التوسع. في عام 2011، انضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة الأصلية والتي ضمت البرازيل وروسيا والهند والصين. في الأول من يناير 2024، انضمت خمسة أعضاء جدد رسميا إلى مجموعة البريكس، وهي مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا.