تراجع أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهبتراجعت أسعار الذهب اليوم مع توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور بيانات تضخم أمريكية قد تحدد مسار أسعار الفائدة في شهر سبتمبر المقبل.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى2460.87 دولاراً للأوقية الأونصة، فيما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة لتصل إلى 2500.3 دولار.

ويأتي هذا التراجع بعد أن سجلت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2483.60 دولاراً الشهر الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى27.68 دولاراً للأوقية، وخسر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 931.73 دولاراً، فيما زاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 939.25 دولاراً بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الـ24 من يوليو في الجلسة الماضية.