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أحمد جودة - القاهرة - أعلن سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة إنبي التي تقام مساء اليوم على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع:خالد عبد الفتاح وأحمد عابدين وعمر كمال وكريم الدبيس.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأفشة ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وأحمد أشرف.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.