أخبار مصرية

وزير إعلام فلسطين من مهرجان العلمين: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعمنا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 09:32 مساءً - وجه وزير الإعلام الفلسطيني، أحمد عساف، الشكر لمصر على دورها الداعم للقضية الفلسطينية، وقال: "نتقدم بالشكر الجزيل للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقدمونه من جهد لدعم القضية الفلسطينية"، وفقا لقناة إكسترا نيوز.

 

أضاف وزير الإعلام الفلسطيني: "موقف مصر والرئيس السيسي واضح منذ اليوم الأول للحرب على غزة".

 

وتابع: "ما نراه في مهرجان العلمين الجديدة مؤشر على مكانة قضية فلسطين في قلوب الشعب المصري، ونشكر مصر والرئيس السيسي على حجم الإغاثات لقطاع غزة".

 

وأكمل: "ظروف صعبة تعيشها القضية الفلسطينية وهناك ملايين المهرجين وأكثر من 40 ألف شهيد".

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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