وزارة الصحة: قرابة 158 ألف شخص ترددوا على العيادات الخارجية بمستشفيات المؤسسة وإجراء 186 قسطرة مخية وطرفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 09:32 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مؤشرات الأداء بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال الفترة من شهر يناير حتى شهر يوليو من العام الجاري 2024 ، حيث بلغ إجمالي عدد المترددين على العيادات الخارجية بمستشفيات المؤسسة العلاجية 158 ألفا و747 متردد ، وقسم الإستقبال 38 ألف و905 حالة ، والرعاية المركزة 6681 حالة ، والمبتسرين 1104 حالة ، ورعاية الأطفال 378 حالة ، والأقسام الداخلية 15 ألف و615 حالة ، والعمليات 11 ألف و981 عملية ، وقسطرة القلب 4398 حالة ،والقلب المفتوح 192 حالة ، والقسطرة المخية 109 حالة ، والقسطرة الطرفية 77 حالة ، والمناظير 226 حالة ، والغسيل الكلوي 2838 حالة ، والعلاج الطبيعي 7438 ، والأشعة 34 ألف و970 حالة ، والسونار 19 ألف و742 حالة ، والمعمل 83 ألف و 736 حالة.

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إن تقرير مؤشرات الأداء الذي أصدرته المؤسسة العلاجية ، تضمن مؤشرات 8 مستشفيات ، هم " هليوبوليس – مبرة مصر القديمة – مبرة المعادي – القبطي بالقاهرة – الإصلاح الإسلامي – أحمد ماهر بالإسكندرية – دار الولادة – القبطي بالإسكندرية ".

أشار " عبد الغفار " إلى أن مستشفى هليوبوليس ، بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية بها 31 ألف و868 متردد ، وفي قسم الإستقبال بلغ عدد الحالات 11 ألف و595 حالة ، وفي الرعاية المركزة بلغ عدد الحالات 1724 حالة ، وفي قسم المبتسرين 115 حالة ، والأقسام الداخلية 3586 حالة ،والعمليات 1408 حالة ، وقسطرة القلب 1887 حالة ، والقسطرة المخية 26 حالة ، والقسطرة الطرفية 18 حالة ،والمناظير 179 حالة ،والغسيل الكلوي 316 حالة ،والعلاج الطبيعي 451 حالة ، وقسم الأشعة 12 ألف و843 حالة ، والسونار 6189 حالة ، والمعمل 18 ألف و327 حالة ، وذلك خلال الفترة من يناير حتى يوليو من العام الجاري 2024.

وأوضح "عبد الغفار" أن مستشفى مبرة مصر القديمة، بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية بها 27 ألف و497 حالة ، وقسم الإستقبال 9572 حالة ، والرعاية المركزة 3632 حالة ، والمبتسرين 155 حالة ،ورعاية الأطفال 223 حالة ، والأقسام الداخلية 3635 حالة ، والعمليات 1348 حالة ، وقسطرة القلب 2511 حالة ، والقلب المفتوح 158 حالة ، والقسطرة المخية 83 حالة ، والقسطرة الطرفية 59 حالة ،والمناظير 35 حالة ، والغسيل الكلوي 306 حالة ، والعلاج الطبيعي 1006 حالة ، وقسم الأشعة 6538 حالة ، والسونار 7291 حالة ، والمعمل 33 ألف و102 حالة ، وذلك خلال الفترة من يناير حتى يوليو من العام الجاري 2024.

أضاف " عبد الغفار " أن مستشفى مبرة المعادي ، بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية بها 49 ألف و260 حالة ، والإستقبال 7947 حالة ، والرعاية المركزة 420 حالة ، والمبتسرين74 حالة ، ورعاية الأطفال 155 حالة ، والأقسام الداخلية 4014 حالة ، والعمليات 5307 حالة ، والقلب المفتوح 34 حالة ،والغسيل الكلوي 352 حالة ، والعلاج الطبيعي 1874 حالة ، والأشعة 8159 ، والسونار 1817 حالة ، والمعمل 9837 حالة ، وذلك خلال الفترة من يناير حتى يوليو من العام الجاري 2024.

تابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أن مستشفى القبطي بالقاهرة ، بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية بها 15 ألف و309 حالة ، والإستقبال 2440 حالة ، والرعاية المركزة 383 حالة ، والمبتسرين 74 حالة ، والأقسام الداخلية 1788 حالة ، والعمليات 1081 ، والمناظير 12 حالة ، والغسيل الكلوي 128 حالة ، والعلاج الطبيعي 802 حالة ، والأشعة 2034 حالة ، والسونار 723 حالة ، والمعمل 7637 حالة ، وذلك خلال الفترة من يناير حتى يوليو من العام الجاري 2024.

من جانبه قال الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية ، إن عدد المترددين على العيادات الخارجية بمستشفى الإصلاح الإسلامي ، بلغ 15 ألف و393 حالة ، والإستقبال 2954 حالة ، والرعاية المركزة 522 حالة ، والأقسام الداخلية 1883 حالة ، والعمليات 2158 ، والعلاج الطبيعي 2143 ، والأشعة 4904 ،والسونار 234 ، والمعمل 7353 حالة ، وذلك خلال الفترة من يناير حتى يوليو من العام الجاري 2024.

أضاف أن مستشفى أحمد ماهر بالإسكندرية ، بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية بها 11 ألف و987 حالة ، والإستقبال 541 حالة ، والأقسام الداخلية 104 حالة ، والعمليات 87 حالة ، والغسيل الكلوي 965 حالة ، والعلاج الطبيعي 586 ، والأشعة 437 ، والمعمل 4958 حالة ، وذلك خلال الفترة من يناير حتى يوليو من العام الجاري 2024.

أشار إلى أن مستشفى دار الولادة ، بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية بها 2592 حالة ، والإستقبال 1404 حالة ، والمبتسرين 686 حالة ، والأقسام الداخلية 605 حالة ، والعمليات 592 حالة ، والسونار 3434 حالة ، والمعمل 3281 حالة.

أضاف " شقوير " أن المستشفى القبطي بالإسكندرية ، بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية بها 4541 حالة ، والإستقبال 2452 حالة ، والغسيل الكلوي 771 حالة ، والعلاج الطبيعي 576 ، والأشعة 55 حالة ، والسونار54 حالة ، والمعمل 241 حالة.