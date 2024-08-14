نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.... محمد نور يطرح كليب "هو في كدة" أول أغاني صيف ٢٠٢٤ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح منذ قليل النجم محمد نور، أحدث أغنياته بعنوان "هو في كدة" علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية لمحبيه وجمهوره ورواد السوشيال ميديا والتي تعتبر أول أغانيه لموسم صيف ٢٠٢٤ تمهيدا لطرح ألبومه الجديد.

تفاصيل الاغنية

"هو في كدة" من كلمات محمد السوكني وألحان وتوزيع محمد قماح وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك ومكس وماستر خالد رؤوف ومونتاج محمود صبري وتم تصميمها بأحدث تقنيات ال AI.



وتعتبر ذلك الأغنية أول أغاني موسم صيف ٢٠٢٤ تمهيدًا لطرح الالبوم خلال الفتره المقبلة

كما يضم الألبوم عدد من الأغاني الذي تعاون فيها نور مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي.