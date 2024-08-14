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أحمد جودة - القاهرة - يوتيوب بدون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وأتالانتا Real Madrid vs Atalanta اليوم في نهائي السوبر الأوروبي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وأتالانتا Real Madrid vs Atalanta اليوم في نهائي السوبر الأوروبي 2024.. يشهد ملعب "الوطني" في وارسو، بولندا، مساء اليوم الأربعاء، المواجهة المرتقبة بين عملاقي أوروبا، ريال مدريد الإسباني وأتالانتا الإيطالي، في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2024.

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مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم في نهائي السوبر الأوروبي 2024

مباراة ريال مدريد وأتالانتا في نهائي السوبر الأوروبي

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يحمل لقب دوري أبطال أوروبا، بينما يأتي أتالانتا بعد فوزه بلقب الدوري الأوروبي. وتعد هذه المواجهة قمة كروية بامتياز، تجمع بين الأداء الهجومي الرائع لريال مدريد بقيادة نجمه كيليان مبابي، وبين التنظيم الدفاعي القوي لأتالانتا ويتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وتنافسية عالية، حيث يسعى كل فريق للفوز باللقب القاري الأول هذا الموسم. وتأتي هذه المباراة في ظل توقعات كبيرة من الجماهير، حيث يتطلع عشاق كرة القدم حول العالم لمتابعة هذا الحدث الكروي الكبير.

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في نهائي السوبر الأوروبي

تستعد الساحة الكروية الأوروبية لحفل كروي كبير، حيث يلتقي عملاقان أوروبيان، ريال مدريد الإسباني وأتالانتا الإيطالي، في مواجهة نارية على لقب كأس السوبر الأوروبي 2024 وستقام المباراة اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرضية ملعب "الوطني" في وارسو، بولندا. وتأتي هذه المواجهة لتجمع بين الأداء الهجومي الرائع لريال مدريد وبين التنظيم الدفاعي القوي لأتالانتا، مما يجعلنا على موعد مع مباراة مثيرة وندية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتالانتا في نهائي السوبر الأوروبي

تُعتبر مباراة ريال مدريد وأتالانتا في نهائي السوبر الأوروبي 2024 واحدة من أهم الأحداث الرياضية التي ينتظرها عشاق كرة القدم. ولحسن الحظ، سيتمكن المشاهدون من متابعة هذه المباراة المثيرة عبر مجموعة متنوعة من القنوات الرياضية. فبالإضافة إلى شبكة قنوات بي إن سبورتس الشهيرة والتي ستنقل المباراة على قناتها beIN Sports 1 HD، تتوفر خيارات أخرى مثل قناة Eleven Sports 1 HD portugal على قمر هاهسبات، وقناة Digi Sport 1 HD Romania على قمر الثور 0.8 غرب، وقناة Super Sport Maximo 1 على قمر يوتلسات 36.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتالانتا في نهائي السوبر الأوروبي

لتسهيل عملية البحث عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتالانتا، إليك جدول يضم أهم القنوات وتردداتها:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة beIN Sports 1 HD نايل سات 11013 أفقي 27500 3/2 HD Eleven Sports 1 HD هاهسبات ... ... ... ... HD Digi Sport 1 HD الثور 0.8 غرب ... ... ... ... HD Super Sport Maximo 1 يوتلسات 36 ... ... ... ... HD

قائمة الريال ضد أتالانتا



حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندريه لونين – فران لوبيز

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – لوكاس فاسكيز – داني فاييخو – فران جارسيا – أنطونيو روديجر – فيرلاند ميندي – جاكوبو.

وسط الميدان: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو دي جوس – إندريك فيليبي – إبراهيم دياز.

تشكيل الريال ضد أتالانتا في السوبر الأوروبي 2024

