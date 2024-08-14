الرياضة

طلائع الجيش يفوز بثلاثية على الزمالك في مبارة الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره طلائع الجيش، بتقدم الجيش بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وانطلق الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل لاعبي الفريقين، حيث نجح لاعب طلائع الجيش عمر السعيد بتسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة ال 25.

واستطاع لاعب الزمالك سامسون في الدقيقة ال 35، من تسجيل هدف التعادل للأبيض سكن شباك حارس طلائع الجيش.


كما نجح كريم طارق لاعب طلائع الجيش من تسجيل هدف التقدم والثاني لفريقه في الدقيقة ال 40.


كما نجح اللاعب محمد حمدي لاعب فريق طلائع الجيش في الدقيقة ال 74، من تسجيل الهدف الثالث لفريقه سكن شباك حارس مرمى الزمالك.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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