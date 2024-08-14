نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يسجل أول أهدافه أمام التعاون في السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سجل أيمن يحيى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الهدف الأول لفريقه أمام نظيره التعاون في اللقاء الذي يجمع بينهم الآن بستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وسجل أيمن يحيى الهدف الأول في الدقيقة 8 في مرمى التعاون لتصبح النتيجة 1/0 بالمباراة التي تجمع بين العالمي والتعاون.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.