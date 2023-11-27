نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يستأنف نشاطه الفني بـ 3 حفلات جديدة بعد مروره بحالة اكتئاب بسبب أحداث غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنف نجم الجيل تامر حسني نشاطه الفني وعودته إلى العمل مرة أخرى وذلك بعد غيابه فترة طويلة بسبب مروره بإكتئاب حاد وذلك بسبب مشاهدته ومتابعته المستمرة لما يفعله جيش الإحتلال الإسرائيلي مع أهالي غزة.

وعاد الفنان تامر حسني إلى عمله وذلك بعد نصيحة طبيبه المُعالج له بعودته إلى العمل لكي يخرج من حالة الإكتئاب هذه الذي أصابته بمرض عضوي.

حفلات تامر حسني القادمة

يستعد تامر حسني في الفترة المقبلة لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في مختلف البلدان، وتأتي أول حفلاته هي حفلته في إسطنبول وذلك يوم 30 ديسمبر المقبل، وسوف يتم تخصيص جزء من دخل الحفل إلى جمعية الهلال الأحمر المصري لصالح أهالينا في فلسطين.

وتأتي ثاني حفلاته في دولة الإمارات ضمن مهرجان أم الإمارات وذلك يوم 31 ديسمبر المقبل.

وسوف يقدم تامر حسني حفلة في شهر مارس من العام المقبل.

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني خلال تلك الحفلات باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها الجمهور ومنها (هرمون السعادة، ارجعلي، مش هتغير عشان حد، كفاياك اعذار، حبيتها يا ناس، هتجوزك، فجأة افتراقنا، سوحنا، بعد مؤقت، خليك فولاذي، حلو المكان، ليه طله) وغيرهم الكثير.

ما هي آخر أعمال الفنان تامر حسني الغنائية ؟

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني الغنائية هي أغنية "حوا"، وتعد أغنية حوا هى الأغنية الثالثة من ألبوم الصيف هرمون السعادة وهى من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع علي فتح الله ومكساج مودي منير والكليب من إخراج تامر حسني.

ما هى كلمات الأغنية ؟

إشتريت كتاب إسمه

كيف تفهم حوا

قولت هعرف منه

إيه في دماغها جوا

حوا في كل الجنسيات

بجد تركيبه واحده

لو هنسمي في مسميات

أحن حنينه جاحده

حافظين مش فاهمين

نفس الكلام وبيتردد بيتردد

و إحنا عايشين مساكين

بنجيب في هدايا ونسدد

آه ونسدد

و بعد ما كان

نفسي في واحده تفهمني

من غير ما أتكلم

ما أتكلم

بقيت أدعي ألاقي واحده

تفهمني أصلًا وأنا بتكلم بتكلم

في جوا دماغ حوا كذا حد

ملاك شيطان والله تعبت

لما تعاملها كده انت وحظك

في اللي ساعتها بقى ماسك ال Shift

وديتها مره للدكتور

دكتور دقيقه ونبقى عندك

سألها مالك قالتله مالي

ما انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك

حافظين مش فاهمين

نفس الكلام وبيتردد بيتردد

و إحنا عايشين مساكين

بنجيب في هدايا ونسدد

آه ونسدد

و بعد ما كان

نفسي في واحده تفهمني

من غير ما أتكلم ما أتكلم

بقيت أدعي ألاقي واحده

تفهمني أصلًا وأنا بتكلم بتكلم

ما هي آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية ؟

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية هو فيلم "تاج"، ويضم الفيلم عدد من النجوم أبرزهم دينا الشربيني، ساندي، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" السوبر هيروز في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية.