لندن ـ العُمانية: فاز الكاتب الإيرلندي بول لينش بجائزة (بوكر) الأدبية البريطانية عن روايته (بروفت سونغ)، وذلك خلال احتفال أقيم مساء أمس الأول في لندن. وتتناول رواية (بروفيت سونغ) قصة قاتمة ومؤلمة لأم في إيرلندا تنحدر نحو نظام استبدادي، وهي الخامسة لبول لينش الذي رُشّح للمرة الأولى لنيل هذه المكافأة الأدبية العريقة. ويعد بول لينش المولود في ليمريك عام 1977، ويقيم في دبلن، خامس إيرلندي يفوز بجائزة (بوكر)، ومن بين رواياته (بيوند ذي سي) و(غريس).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكاتب الإيرلندي لينش يحصد جائزة بوكر الأدبية 2023م على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.