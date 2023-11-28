عقب انفصاله.. غدًا أول ظهور إعلامي لـ أحمد فهمي في برنامج "Abtalks"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستيضيف الإعلامي الإماراتي الفنان أحمد فهمي في حلقة الأسبوع المقبل من برنامجه الشهير "ABtalks"، المذاع على قناته على تطبيق الـ "YouTube" يأتي هذا اللقاء في أول ظهور لأحمد فهمي بعد انفصاله عن هنا الزاهد، ومن المقرر عرض الحلقة غدًا يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر.

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد

أعلنت الفنانة هنا الزاهد منذ أيام عن طلاقها من الفنان أحمد فهمي بعد 4 سنوات من الزواج، وقد أعلنت عن ذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت:" الحمدلله تم الإنفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".



آخر أعمال أحمد فهمي

والجدير بالذكر أن مسلسل سفاح الجيزة من بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله، وآخرين.. تأليف انجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري، والعمل مكون من 8 حلقات وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية وتدور حول "سفاح الجيزة" الذي أثارت قضيته ضجة في الرأي العام وصدرت ضده أحكام بالإعدام في 2021.

وشارك الفنان أحمد فهمي في السينما بفيلم "مستر إكس" والذي قام بطولته، مع زوجته الفنانة هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور،محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

وتدور أحداث فيلم مستر إكس حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.



آخر أعماله في الماراثون الرمضاني

مسلسل "سره الباتع" هو آخر أعماله برمضان وهو دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم، وتضم قائمة أبطال المسلسل أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز.

وويشارك فى بطولة المسلسل أيضًا أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي،