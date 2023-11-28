فدوى عابد تكشف عن سبب ارتدائها للحجاب ومن ثم خلعه

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة فدوى عابد خلال ضيافتها في برنامج “الستات” والمذاع على شاشة قناة النهار، عن تجربتها مع ارتداء الحجاب، وسبب ارتدائها له ومن ثم خلعه، فصرحت أنها ارتدت الحجاب شهرًا واحدًا حينما كانت في الكلية، لاعتقادها أنه سيحميها من التحرش ونظرة الرجل لها.

و قالت فدوى عابد خلال لقائها: “اتحجبت شهر وكانت تجربة في أيام الجامعة، لأني كنت غضبانة وكنت بقول يمكن أنا اللي غلطانة أن الرجالة بتبص لي بشكل معين، فقررت هلبس واسع وطويل يمكن ساعتها ما يشفونيش، فقررت ألبسه كنوع من الحماية لحد ما كنت في الجامعة في عز الظهر في رمضان وكنت واقفة جنب كشك كلنا بنقف فيه، وواحد معدي مد إيده روحت قعدت في البيت أسبوع وبعدين قررت أني أخلعه وعرفت أن مش بيحوق فيهم”.

وأضافت: “أنا كنت لابساه عن غير اقتناع لمجرد حماية، ولما خلعته قلت خلاص هشوف طريق تاني زي العنف، والموقف ده خلاني طول الوقت اقرأ الراجل أسرع ومش سهل اللي قدامي يتعدى حدوده معايا أو يتحرش بيا، وهما بيصطادوا اللي هيتحرشوا بيهم وبيكونوا عارفين اللي هيسكتوا”.

فدوى عابد: أول مرة اتعرض للتحرش وأنا في ثانوي

كما كشفت فدوى عابد عن تجاربها مع التحرش حيث قالت: “تجاربي مع التحرش كثيرة أوي عشر مرات وبدأت وأنا مراهقة، وأول مرة كانت في تاكسي وكنت في ثانوية عامة، وكنت خايفة بشكل رهيب، وطلعت لماما منهارة لأني ما كنتش فاهمة، وخدت وقت طويل علشان أفهم إني مش لازم أسكت ولازم أفضح المتحرش، وإني مش غلطانة في حاجة، ومش سهل لأي بنت تتعرض للتحرش أنها تاخد موقف”.

وصرحت فدوى أنها قررت الانتقام من المتحرش بالضرب فعلقت قائلة: “أظن الغضب اللي جوايا هو السبب اللي خلاني أقول مش هسكت، وفي مرة ضربت المتحرش ومش هينفع أقول على التلفزيون هو عمل إيه معايا، وكنت مرعوبة ومش سهل أخد قرار أني أضرب خاصة أن الراجل جسمانيا أقوى مني، وأنا مبسوطة إن جيلنا شجع أجيال بعدنا تتكلم عن التحرش وتطرح الموضوع للنقاش”.