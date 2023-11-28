نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جديدة حول حالة نجوى كرم والقلق المثار حولها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار اختفاء الفنانة نجوى كرم الفترة الأخيرة قلقًا كبيرًا، حيث تم إغلاق أبواب الفنانة الكبيرة على جمهورها بشكل مفاجئ وأصبحت منعدمة الظهور حتى أن الشائعات التي تداولت حول حالتها الصحية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت صفحة "شاربي ليتا"، المتخصصة في أخبار المشاهير على انستجرام تفاصيل جديدة حيث أكدت على أن نجوى تمر بفترة صعبة، وناشدت الجميع الدعاء لرفع الظروف الصعبة التي تمر بها كما أن الصفحة ردت على اتهامات بالكذب، مؤكدة على صدق الأخبار التي تنقلها، ورفضت التحدث بشكل استفزازي حول الوضع الحالي للفنانة نجوى كرم.

رد فعل المعجبون وقلقهم على نجوى كرم

وكان رد فعل المعجبون أنهم عبروا عن قلقهم وتمنوا لنجوى الكرم الشفاء والعافية في هذه الفترة الصعبة، في الوقت نفسه، لا تزال قناة نجوى الخاصة على تطبيق واتس اب تجذب الانتباه وفعالة، حيث تمكنت الفنانة من تواصل مباشر مع جمهورها وتفاعلهم، مؤكدة على أهمية التواصل المباشر والقرب من الجمهور لتبقى حالة نجوى كرم محل اهتمام ودعم جمهورها، الذي يتمنى لها الشفاء العاجل وتجاوز هذه الفترة الصعبة.

معلومات هامة عن حياة نجوى كرم

صرحت نجوى من قبل أنها ترفض الغناء بأي لهجة آخرى غير اللبنانية وتخشى كثيرا أن تغني أغنية بلهجة آخرى وتنطق الكلمات بشكل غير صحيح مما يؤثر عليها وعلى اسمها الفني، لذلك فهي تفضل الغناء بلهجتها الأساسية اللبنانية وتعرف أن الجمهور يحب أغانيها.

•حصلت "نجوى" على جائزة جرش عام 1996 وجائزة مهرجان قرطاج 1997 وجائزة مهرجان مسقط في عام 1998 .

•تركت بصمتها في التكريم حيث أنها حازت على مفتاح مدينة دوسلدورف في ألمانيا في عام 1996 وجائزة مهرجان الجاليات العربية في كندا عام 1998 وحصلت على جائزة المطربة العالمية الأولى في مصر وجائزة تكريم في ليبيا.حصلت على تكريم شركة روتانا لإصدارها أفضل الألبومات كما كُرّمت في مهرجان عالية ومهرجان صور والجنوب عام 2002.

• صُنفت نجوى كرم كناشطة إنسانية ولديها الكثير من الحملات الخيرية.

• ضمت كوزوبوليتان نجوى كرم إلى قائمة "الـ15 إمرأة الأكثر إلهامًا في الشرق الأوسط في 2018".

• ظهرت "نجوى "كأحد أفراد لجنة تحكيم برنامج مواهب العرب " عرب جوت تالنت "منذ 2011 في مواسمه.

• تعاونت مع وسام الأمير وسعود الشربتلي وطارق أبو جودة ومحمد مصطفى وملحم بركات.

