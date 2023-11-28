فدوى عابد: "أرفض مصطلح الخطوط الحمراء.. ولو في دور محتاج مني قبلات هعمله"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة فدوى عابد، ضيفة على برنامج "الستات" مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة.

وتحدثت فدوي عابد عن رأيها في مصطلح الخطوط الحمراء خلال الأدوار التي تقدمها علي الشاشة، وحول فكرة القبلات في السينما المصرية.

فدوى عابد: أرفض مصطلح الخطوط الحمراء

وتابعت فدوى عابد: "أرفض مصطلح الخطوط الحمراء بالنسبة لي خلال أعمالي، وخطوط الحمراء عكس كلمة فن، وعموما لا توجد قبلات وأحضان في السينما حاليا ومن سنين".

وردا على سؤال هل توافق على تقديم مشاهد تحتوي قبلات وأحضان على الشاشة، قالت فدوى عابد: "لو في دور محتاج مني أعمل كده هعمله، وزوجي مقتنع وهو من أكثر الناس اللي موجودة في ظهري في هذا الموضوع وتشجعني".

فدوي عابد: لا أمانع الظهور بالمايوه ورأي الآخرين لن يمنعني

أوضحت فدوى عابد أنها لا تمانع في الظهور بملابس السباحة "المايوه" في أحد مشاهدها خوفا من ردود الأفعال بقولها: "أنا إديت نفسي الحرية في تصرفاتي طول ما أنا لا أتعدى على الآخرين، ولو ده شيء أقوم بتقديمه في الفن ومقتنعة به رأي الآخرين لن يمنعني".

ويذكر ان شاركت الفنانة فدوي عابد مؤخرا في مسلسل "صوت وصورة" التي حقق نجاحا كبيرا عبر شاشة DMC.

مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة تدور أحداثه في 30 حلقة حول جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة يأس شديدة، بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه في عدة مجالات، وتدور الأحداث حول رضوى المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

أبطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل “صوت وصورة” بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.