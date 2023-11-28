نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت النجمة زينة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة من الصور الجديدة من أحدث ظهور لها.



إطلالة زينة





تألقت زينة في الصور في الصور بإطلالة راقية، وتركت شعرها منسدلا، مع مكياج هادئ مما أبرز جمال ملامحها.





وعلقت على الصور قائلة: من عاش بالمكر مات بالفقر….. ومن عاش بحسن النية أنقذه الله من كل باليه..يعني مصيبة.

https://www.instagram.com/p/C0KifEpt_Cs/?utm_source=ig_web_copy_link





العتاولة





وإنضمت زينة إلى أسرة مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024.





تفاصيل مسلسل العتاولة





ويتكون المسلسل، من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ومن بطولة أحمدالسقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، ومي كساب، وحنان سليمان، وهدى الإتربي، هدى المفتي وصلاح عبد الله، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.





فيلم الإسكندراني





وكانت قد شاركت زينة جمهورها مجموعة من الصور من كواليس الإسكندراني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: "فيلم الإسكندراني، زينة، قمر".





أبطال فيلم الإسكندراني





وانتهت زينة مؤخرًا من تصوير فيلم "الإسكندرانى" مع المخرج خالد يوسف، وتأليف أسامة أنور عكاشة ويشارك فيبطولته أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان،محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليمديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.





آخر أعمال زينة

ويذكر أن آخر أعمالها هو مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي 2023.

أبطال مسلسل جعفر العمدة



مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة،عصامالسقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمدعبدالله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاجشركة ميديا هب سعدى – جوهر.