نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عزاء طارق عبد العزيز بمسجد الشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُقام اليوم عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز، بمسجد الشرطة بأكتوبر ومن المتوقع حضور عدد كبير من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء.



تفاصيل وفاة طارق عبد العزيز



وكان قد رحل طارق عبد العزيز، عن عالمنا يوم الأحد الماضي، نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، مما أدى إلى دخوله المستشفى على الفور، وسيطر الحزن على كل محبيه بعد رحيله.



وحرص عدد من نجوم الفن علي حضور جنازة الراحل طارق عبد العزيز، أبرزهم دكتور أشرف زكي، أحمد رزق، محمد رياض، شريف منير، نهال عنبر، هنادي مهما، أحمد خالد صالح، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى محمد علي، سليمان عيد، وعدد آخر وكبير من الفنانين.



ما هي آخر أعمال طارق عبد العزيز؟



يذكر أن طارق عبد العزيز، عُرض له مؤخرًا مسلسل آخر دور، بطولة الفنانة دينا الشربيني، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، منهم: مها نصار، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، نهى عابدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.



وكان يقوم طارق عبد العزيز، بتصوير مسلسل "وبقينا اتنين " بطولة شريف منير، رانيا يوسف وتوفي أثناء تصوير هذا العمل والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.