نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديزني تواصل خسائرها بفيلم "Wish" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر شركة “ديزني” في خسائرها مع أفلامها السينمائية خلال العام الجاري 2023، وكانت أحدث الخسائر مع فيلم الرسوم المتحركة “Wish” الذي كانت تتوقع الشركة أن تصل إيراداته الافتتاحية خلال عطلة نهاية الأسبوع لـ 50 مليون دولار، لكنه لم يحقق إلا 31 مليون دولار في السينمات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لموقع “موجو بوكس أوفيس”.

وعلق الناقد اللبناني خليل حنون على الخسائر التي تصيب شركة “ديزني” من خلال الفيلم قائلًا: “الفيلم حصل فقط على 31 مليونًا وحلّ ثالثًا في شباك التذاكر الأميركي، أما عالميًا فالخيبة كانت أكبر خاصةً أنه فيلم عائلي، إذ جمع 17 مليونًا فقط”.

وتابع خلال تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع تواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “شركة ديزني تفكر في ابقاء الفيلم فترة طويلة في الصالات عسى أن تكون الخسائر أخف وطأة، فالفيلم تكلّف نحو 200 مليون دولار”.

وتابع: “ديزني خسرت الكثير هذا العام وبيس لديها الآن سوى فيلم واحد حقق أرباحا جيدة وهو (Guardians of the Galaxy Vol. 3)”.

ديزني تتعرض لخسارة أكثر من 900 مليون دولار



ولم يكن فيلم “Wish” هو الفيلم الوحيد لـ “ديزني” الذي سجل خسائر هذا العام، ولكنه اضمن إلى القائمة والتي احتوت على مجموعة من الأفلام منها «The Little Mermaid» و«Elemental» و«Ant-Man and the Wasp: Quantumania» بالإضافة إلى «Indiana Jones and the Dial of Destiny»، وأوضحت التقارير إلى أن خسائر “ديزني” بلغت 900 مليون دولار بعد فشل 4 من إنتاجتها الكبرى في شباك التذاكر هذا العام، بالإضافة إللى خسارة 12 مليون مشترك على منصة “ديزني +”.