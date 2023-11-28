أحمد زاهر يقدم واجب العزاء في الفنان الراحل طارق عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص النجم أحمد زاهر على حضور عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي فارقنا أمس جراء أزمة قلبية مفاجئة وقد انعكست مشاعر الحزن والفقد في وجه أحمد زاهر، الذي وصل إلى مكان العزاء ليقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد وللوسط الفني.

حملت كلمات أحمد زاهر مشاعر الود والاحترام للفنان الراحل، حيث أشاد بمسيرته الفنية المميزة ودوره البارز في إثراء المشهد الفني المصري، وفي لحظات العزاء، عبّر زاهر عن حزنه الشديد لفقدان صديقه وزميله في الوسط الفني مشيرًا إلى الفراغ الكبير الذي سيتركه الراحل في قلوب الجميع.

حضر العزاء أيضًا عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، حيث تجمعوا لتقديم واجب العزاء ومشاركة أسرة الفقيد في هذا الوقت الصعب. وتأتي هذه اللفتة الإنسانية من أحمد زاهر كتعبير عن وحدة الوسط الفني في مواجهة مصائب الحياة، مؤكدًا على الروح الأخوية التي تربط فنانينا في السراء والضراء.

طارق عبد العزيز ومرضه



وفي سياق متصل، أجرى طارق جراحة في القلب خلال شهر يونيو الماضي، ونشر على صفحته الشخصية في فيس بوك: "الحمد لله دائمًا وأبدًا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح. أود أن أطمئن الجميع إلى أنني بخير، وأعرب عن شكري لهم على الدعاء ومحاولتهم الدائمة للاطمئنان عليّ بكل الوسائل."

وأردف: "وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

وأضاف: "وشكرًا مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي وأصدقاء الجامعة وأولادهم، شكرًا للحبيب الغالي أخويا محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي شكرًا لمستشفى مصر الدولي، شكرا لفريق أكاديمية جراحة القلب بجامعة عين شمس أطباء وتمريض، هم المعنى الحقيقي للإتقان والتفاني والانضباط أدعو لهم بالتوفيق والتقدم المستمر".



IMG-20231128-WA0343

IMG-20231128-WA0342

IMG-20231128-WA0344