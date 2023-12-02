نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤدي المهرجانات عصام صاصا يحتل اليوتيوب بأغنيته الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتل مطرب المهرجانات الشعبي عصام صاصا موقع الفيديوهات يوتيوب بأغانيه ليحصد بأغنية " لا يا قلبي محبكتش” المركز الأول لتحصد ٣ مليون و١٠٠ الف مشاهدة، والأغنية دويتو تجمع بينه وبين المطرب الشعبي كميو الديب.

و يحصد بالمركز الثاني بأغنيته الأخري “ راح اللي راح ريح وارتاح ” ويحقق مليون مشاهدة وهي من توزيع كيمو الديب

أغنية راح اللي راح ريح وارتاح

كلمات أغنية “ راح اللي راح ريح وارتاح”

لوحدي ومحدش جنبي



الحب كان غلطي ودنبي



أنا مش هعاتب ولا هسأل



هشيلكو خالص من قلبي



ملقيتش صاحب جنبيا



ملقيتش حد حاسس بيا



هحب نفسي احسن حاجه



وبلاها خالص صحبيه



راح اللي راح ريح وارتاح



الجرح فرض الغدر متاح



بحر الخيانه ملهوش مرسى

الشده درس وبتعلم



ساكت ومش عايز اتكلم



بموت وبضحك قدامكو



ومش بخاف ولا بستسلم



الحويطات جاهزين يا خصوم



عندنا آلي ودخيرة مش شوم



الوحش حسن العمده الكينج



وحسين العمده ديب الهجوم

زعلان يا دنيا ومتضايق



تعبان بجد ومش فايق



الحظ على حظي معاند



وبجد مخنوق مش رايق



تايه وغايب متورط



يا ويله مني اللي اتكبر



انا عمري ما في حقي هفرط



الانحراف دلوقتي قانون



ولو عاقل هقلب مجنون



مبقاش في حد يقدر حد



واحد يصون بيخون مليون



آه من السنين لما تغلس



والمليونير لما يفلس



والحلوه هتبان وحشتها



والواطي والقله يهلس



من امتى حد بيسمعلي



انا مين بيزعل على زعلي



صحابي قلبت اخصامي



وحبيبتي حالفه ما ترجعلي



حياتي بايظه ملخبطه



دي معايا مش متظبطه



ملاك ولابس وش شيطان



عشان في ناس مستعبطه



قصة حياتي دون عنوان



أول ما بصحا بلف جوان



وكل يوم خناقات ومعارك



وكل ليله سكر ونسوان



ما بقيتش فارقه معايا الناس



كارف زمايلي زملت الكاس



من غير كلام من غير داوشه



جبروت وخالي من الاحساس



كبرتكم صغرتوني



ما شوفتكوش قدرتوني



بتقولو ايه اللي مغيرني



مع انكم دمرتوني



الدنيا بتموت قلبي



ببعد وبكتم من غلبي



هييجي يوم وهوريكو



هزعل اللي عامل صاحبي



شوفت الخيانه بألفين لون



مع اني عمري ما كنت بخون



وكنت مخلص لطوب الارض



وفي النهايه شافوني فرعون



من امتى كنت بحس بخوف



مش هعتمد حد ولا هشوف



هعمل مصايب هضرب نووي



هثور حروب واسحب جرينوف



حبيبتي حبيتها وهجرت



انا كنت بعشقها وغدرت



والمستحيل بعلملهولها



ويا ريتها كانت مره افتكرت



كان أي سر بقولهولها



والحب كله اديتهولها



كان نفسي اكمل وياها



ومكنش نفسي اني افارقها