نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعمال جمعت أحمد السقا وزينة قبل مسلسل العتاولة رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة زينة في بطولة مسلسل العتاولة مع أحمد السقا، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان المقبل 2024، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وسبق واجتمع الثنائي في عملين من قبل على مدار مسيرتهما الفنية.

مسلسل العتاولة

وتدور أحداث مسلسل العتاولة في إطار اجتماعي شعبي، يظهر خلاله أحمد السقا وطارق لطفي شقيقين بينهما العديد من الصراعات، فيما تعيش زينة قصة حب مع السقا بالعمل، المخرج أحمد جلال موسى طاقم فريق العمل، والذي يضم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم؛ أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، سامي مغاوي، هدى الأتربي، حنان يوسف، والعمل من تأليف هشام هلال.

أعمال جمعت الثنائي أحمد السقا وزينه

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اعمال جمعت الثنائي احمد السقا وزينه على مدار مسيرتهما الفنية..

فيلم الجزيرة

كان التعاون الأول بين الثنائي احمد السقا وزينه في فيلم الجزيرة عام 2007، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وشارك في بطولة الجزيرة عدد من النجوم منهم الراحل محمود ياسين، هند صبري، آسر ياسين، خالد الصاوي، باسم سمرة، ومحمود عبدالمغني، ومن تأليف شريف عرفة ومحمد دياب وإخراج شريف عرفة، وتدور الاحداث حول شخصية منصور ابن (علي الحفني) من أعيان الصعيد، ورغم حب منصور لـ(كريمة) إلا أنه يقبل الزواج بـ(فايقة) إرضاء لوالده، وبعد موت اﻷب يرث (منصور) كل شيء من أمواله وأملاكه وحتى إتجاره بالمخدرات، ويساعده في ذلك الضابط (رشدي) بتيسير عمليات بيع السلاح والمخدرات لـ(منصور) مقابل إبلاغه عن عصابات الصعيد.

فيلم المصلحة

كما كرر الثنائي تعاونهما الفني في فيلم المصلحة، الذي عُرض في 2012، وحقق نجاحًا ملحوظًا وقت عرضه، وقدم بطولته أحمد عز مع السقا، بالإضافة إلى عدد من النجوم منهم حنان ترك، الراحل خالد صالح، أحمد السعدني، محمد فراج، كنده علوش، وصلاح عبدالله، والعمل من تأليف وائل عبدالله وإخراج ساندرا نشأت، تدور أحداث الفيلم والمستوحاة من قصة حقيقة حيث الضابط حمزة (أحمد السقا) الذي يطلب نقله من قطاع الأمن المركزي إلى إدارة مكافحة المخدرات بعد مقتل شقيقه الضابط يحيى (أحمد السعدني) على يد سليمان المسلمي (محمد فراج)، أملا في إلقاء القبض عليه والثأر لشقيقه. وتبدأ الصراعات بين مطاردات ومواجهات من جانب الشرطة وأعوان سالم المسلمي (أحمد عز) أكبر تاجر مخدرات في سيناء وأخيه سليمان المسلمي (محمد فراج).