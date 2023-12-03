تعرف على تفاصيل أغنية "عايزين جدعان من الصين" لمطرب المهرجانات كزبرة

أحمد جودة - القاهرة - كزبرة ينتهى من تصوير "عايزين جدعان من الصين" ويطرحها الثلاثاء

أيام قليلة ويطرح مطرب المهرجانات أحمد خالد الشهير ب "كزبرة" أغنية جديدة تحمل إسم "عايزين جدعان من الصين" من كلمات حازم اكس وتوزيع أبو عبير وألحان كزبرة واخراج خالد ايفيكت ومن المقرر طرحها يوم الثلاثاء على منصات السوشيال ميديا، وتحمل عدد من المفاجئات، وهى اغنية مونولوج، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في العباسية.

جدل على أغنيته التي تحمل إسم "عليا الطلاق"



ومؤخرا تسبب المطرب كزبرة في جدل على أغنيته التي تحمل إسم "عليا الطلاق"، بعدما أثارت الجدل، بسبب تضمنها للفظ خادش، وأيضا صورة للعالم الراحل أحمد زويل، مما اعتبرها البعض إهانة للرموز العلمية المصرية.

التحقيق مع كزبرة



وحضر أحمد خالد الشهير ب "كزبرة" إلى نقابة المهن الموسيقية أمام الشئون القانونية، لسؤاله فيما نسب إليه الاتهام الوارد بالإساءة إلى العالم الجليل الفاضل الدكتور أحمد زويل في مقطع فيديو، وقدم اعتذارًا وقال إنه حذف الصورة من الفيديو، وشدد على كونه لم يقصد الإساءة أبدًا وأنها كانت رؤية مخرج العمل، وصرح بأنه يحترم علماء مصر والدكتور أحمد زويل، وأنه صحح ما أخطأ فيه ولن يعود إلى تكرار الفعل مرة أخرى وتم توقيعه علي محضر التحقيق داخل نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل.

غلق أغنية "خمسة" لـ محمد رمضان



ومؤخرا قام المطرب كزبرة بغلق أغنية "خمسة" للفنان محمد رمضان علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وذلك بعد ان ظهر في فيديو وشرح فيه ان قد طرح اغنيه باسم "خمسه" من فتره كبيره وقام بطرحها قبل محمد رمضان وأنها نفس الفكره واللحن والكلمات.