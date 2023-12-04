محمد ثروت ضيف شرف فى مسلسل الكبير أوي بالماراثون الرمضاني المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 09:31 مساءً - كشف الفنان محمد ثروت، عن مشاركته كضيف شرف في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، المفترض طرحه في السباق الرمضاني لعام 2024.

نشر محمد ثروت، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلاً: "انتظروني في رمضان 2024 في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.. بإذن الله هكون ضيف شرف مع صديقي الكبير أوي أحمد مكي.. أتمني من الله أن أكون ضيف خفيف على قلوبكم.. بس تفتكروا هعمل شخصية إيه الموسم ده".

ونافس مسلسل الكبير أوي 8 في الموسم الرمضاني الماضي 2023، حيث حقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك فيه مجموعة من النجوم، بجانب أحمد مكي، أبرزهم: رحمة أحمد، محمد سلام، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، بيومي فؤاد، سماء إبراهيم، كمال أبو رية، هذا بجانب ظهور مجموعة من النجوم كضيوف شرف منهم أحمد السقا ونور اللبنانية، والعمل من إخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز ومصطفى صقر.

ويعد محمد ثروت، آخر أعمال مسلسل 1000 حمد لله على السلامة، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2023، وضم العمل العديد من الفنانين، ومن أبرزهم: الفنانة يسرا، مايان السيد، شيماء سيف، عنبة، آدم الشرقاوي، سما إبراهيم، محمد محمود، إيمان السيد، علاء مرسي، منير مكرم، ميمي جمال، بيومي فؤاد والعمل من إخراج عمرو صلاح وتأليف محمد ذو الفقار.