أحمد صفوت يقدم واجب العزاء في شقيق أحمد حلمي

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل مساء اليوم الفنان أحمد حلمي عزاء شقيقه الأكبر خالد والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض والذي أقيم في مضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية.

وحرص الفنان أحمد صفوت على تقديم واجب العزاء ومواساة أحمد حلمي في وفاة شقيقه.

سبب وفاة خالد حلمي

يشار إلى أنه أحمد زكي، زوج سالي شقيقة الفنان أحمد حلمي، سبب وفاة خالد الأخ الأكبر لهما، وقال أحمد زكي في تصريحات صحفية، عن سبب رحيل الراحل: خالد كان يعاني من مرض القلب وخضع لجراحة قلب مفتوح.

وأوضح لحظة وفاته: مؤخرًا شعر بتعب شديد وتوفى قبل نقله إلى المستشفى.

وأدت أسرة الراحل صلاة الجنازة عليه، من مسجد ناصر في بنها بالقليوبية مسقط رأس الراحل، ويتم دفنه حاليًا في مقابر العائلة بمنطقة الشموت.

موعد عزاء شقيق أحمد حلمي

جدير بالذكر أن أسرة أحمد حلمي سوف تتلقى واجب عزاء الراحل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الأحد المقبل، حسبما أعلن أحمد حلمي عن الموعد، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وكتب فيه: والعزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد وذلك يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر.. نسألكم الدعاء.

نعي محافظة القليوبية



ونعت محافظة القليوبية، في بيان لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة شقيق أحمد حلمي، قائلة: "تتقدم الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالعزاء للفنان أحمد حلمي، ابن مدينة بنها، ولأسرته في وفاة شقيقه خالد حلمي، زصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد ناصر، والدفن بمقابر الشموت، والعزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم".

ونعت سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، شقيقها الأكبر على صفحتها بموقع التواصل: "أخي خالد حلمي في ذمة الله، استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".

