عصام صاصا يطرح مهرجان "الكل فجأة نسيني" عبر يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، مهرجان جديد يحمل اسم “الكل فجأة نسيني”، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، و كالعادة حصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية من وقت طرحه.





تفاصيل مهرجان “الكل فجأة نسيني”

المهرجان غناء عصام صاصا، كلمات عبده روقة، وتوزيع كيمو الديب.

عصام صاصا يطرح “الجراح بالكوم في قلبي”



وفي سياق آخر، طرح مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية، بعنوان “الجراح بالكوم في قلبي، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب”، وهي من كلمات عبده روقة موسيقى وتوزيع كيمو الديب.





آخر أعمال عصام صاصا

ويذكر أن طرح مؤخرًا الفنان عصام صاصا أغنية اللي راح ريح وارتاح، والأغنية من كلمات عبده روقة، وتوزيع كيمو الديب.

نبذة عن عصام صاصا

يعد عصام صاصا، واحد من أشهر مطربي المهرجانات، وحقق نجاحًا كبيرًا واستطاع خلال السنوات الماضية حشد عدد كبير الجمهور وعشاق فن المهرجانات، كما اشاد بموهبته نقيب المهن الموسيقية السابق هاني شاكر، في احدى اللقاءات التلفزيونية، قائلا “عصام على فكره بيعرف يغني وصوته حلو”.

دويتو لأول مرة بين عصام صاصا ومحمود الليثي





وفي السياق ذاته، هذا أول دويتو يجمع بين المطربان الشعبيين عصام صاصا ومحمود الليثي، وحقق الدويتو نجاحًا ساحقًا منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



صُناع أغنية "سيبك من اللي خلع"





من جانب آخر صُناع أغنية " سيبك من اللي خلع" هم الملحن عزيز الشافعي ومؤلف الأغنية مصطفى الجن ومطربان الأغنية محمود الليثي وعصام صاصا.