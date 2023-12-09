نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تارا عماد تكشف تفاصيل دورها في مسلسل "العودة".. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة تارا عماد تفاصيل دورها في مسلسل "العودة"، وأعمالها المقبلة وحياتها الشخصية.

تصريحات تارا عماد في برنامج سبوت لايت

وأضافت تارا عماد خلال حوارها مع برنامج «سبوت لايت»، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن شكل الممثل قد يحصره في دور مختلف، مشددة على ضرورة اهتمام الفنان بعمل أدوار متنوعة، خاصة أن المخرج يجب أن يثق المخرج في الشخص ذاته بقدرته على النجاح في الدور.

وأوضحت تارا عماد أن بداية أي فنان تكون بعمل أدوار لائقة لشكله وكاريزمته، مشيرة إلى أنه مع الأعمال والخبرة تزيد الفرص في الأدوار المتعددة، معلقة: أنا عصبية جدا لكن عصبيتي في أوقات قليلة.

تارا تكشف عماد تميزها في عمل الأطعمة



وبشأن تميزها في عمل الأطعمة، قالت تارا عماد إنها تقوم بعمل أكلات مصرية مثل البشاميل والطواجن لكنها ليست متمكنة في عمل المحشي أو الملوخية، منوهة أنها تعشق الأكل البيتي أكثر من الدليفري.

وبشأن دورها في مسلسل العودة، علقت تارا قائلة: هيكون طبيبة بيطرية من الصعيد اتعلمت في القاهرة وبتشتغل، ودوري مع وليد فواز هيكون عبارة عن قصة حب بتمثل واقع ناس في حياتنا بنحبها، لكن الشخص التاني مش بيشاركنا الأحاسيس دي، والمسلسل بيظهر الصعيد حاليا بشكل طبيعي.



