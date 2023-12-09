كريم عبد العزيز ينتهي من تصوير 50٪ من مشاهده في مسلسل "الحشاشين"

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان كريم عبد العزيز، تصوير أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "الحشاشين"، وقد انتهى من تصوير 50 ٪ من مشاهده.

وعلى صعيد آخر، صور فريق العمل عددًا من مشاهد المسلسل في دولة كازاخستان في شهر أغسطس الماضي واستغرق التصوير ما يقرب من 10 أيام، قطع من خلالها مخرج العمل بيتر ميمي شوطًا كبيرًا في تصوير العمل بشكل كامل،

ومن المقرر أن ينتقل التصوير إلى ديكورات أخرى خلال الفترة المقبلة، حيث قام المخرج بيتر ميمي مؤخرا بمعاينة عدد من أماكن تصوير المسلسل، وسيتم تصوير مشاهد المسلسل بين الفيوم والمقطم وأكتوبر والقناطر ودولة كازاخستان ومالطة ومدينة الإنتاج الإعلامي.

أسرة مسلسل الحشاشين تستكمل تصوير في أوروبا

ومن المقرر أن تسافر أسرة مسلسل الحشاشين إلى أوروبا وتحديدًا لجزيرة مالطة في شهر ديسمبر الجاري لتصوير بعض المشاهد الخارجية للمسلسل.

تعرف على شخصية كريم عبد العزيز في الحشاشين



ويجسد كريم عبد العزيز شخصية “حسن” فهي شخصية مختلفة وتمر بصعوبات خلال أحداث العمل.

قصة مسلسل الحشاشين



تدور الأحداث حول حسن الصباح، زعيم الحشاشين الذي ينضم إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، ويسافر إلى مصر ويظل بها ثلاث سنوات، ويتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال إفريقيا، وهى في طريقها تغرق وينجو منها الصباح، ويسافر إلى أصفهان في إيران، واختار لنفسه مكانًا حصينًا حتى يكون بعيد عن أعين أعدائه، واختار أن يعيش في قلعه يطلق عليها قلعة الموت، حيث ترتفع عن سطح الأرض بنحو 6000 قدم، والطريق إليها منحدر وصعب الوصول له.

أبطال مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" يضم مجموعة من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

آخر أعمال كريم عبد العزيز

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فيلم “بيت الروبي”، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

