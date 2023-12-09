نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الناقدة ماجدة خير الله تُشيد بمسلسل "بطن الحوت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت الناقدة ماجدة خير الله بمسلسل "بطن الحوت"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج ويُعرض حاليًا على منصة شاهد الإلكترونية، كتبت على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "اختيار أماكن التصوير واحدة من أهم ميزات مسلسل بطن الحوت، المخرج أحمد فوزي صالح رائع في تحويل المكان إلى بطل، فعلها قبلا في ورد مسموم، إنه يقدم المكان بشكل لم تألفه العين، ولم يتكرر في أي عمل فني سابق".



وأضافت: "أما أبطال المسلسل، الذي انتصفت حلقاته تقريبًا ولكن صعب أن نغفل أو نؤجل كلمات ثناء وتقدير وانبهار بأداء محمد فراج، وباسم سمرة، عصام عمر، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، الوقت لا يزال مبكرًا للحديث بإسهاب على كل مكونات المسلسل، ولكنه يستحق الاهتمام والانتظار".



طاقم عمل مسلسل بطن الحوت



مسلسل "بطن الحوت" يتألف من 15 حلقة، ويتميز بتمثيل محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، سارو شديد، وتضمن ضيوف الشرف تامر حبيب، أمينة خليل، وأحمد فهمي.



قصة مسلسل بطن الحوت



تدور أحداث مسلسل بطن الحوت حول الصراع بين الخير والشر، مستلهمًا من قصة قابيل وهابيل، حيث يتناول قصة شاب ملتزم دينيًا، يجد نفسه في مواجهة شبكة معقدة من العلاقات والعداوات، حينما يضطر إلى استلام أعمال شقيقه الأكبر للعبور بعائلته إلى بر الأمان، لكنه سيكتشف أنه أمام امتحان خطير ومضطر لإدارة امبراطورية غامضة، وتطرح تساؤلات حول الأخلاق والمبادئ في ظل الظروف الصعبة، فهل يتمكن من الحفاظ على مبادئه وأخلاقه عندما تفرض عليه طبيعة العمل أن يحيد عن الصراط المستقيم؟ وكيف سيواجه العائلة والأم والأخ الأكبر بعد المفاجآت التي اكتشفها؟.