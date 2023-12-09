مكانة اللغة العربية فـي تركيا

إسطنبول ـ العُمانية: تشتهر تركيا بتواجد عدة أعراق مختلفة بين مواطنيها مثل العرب والكرد وغيرهم، وتشتهر بعض المدن بأنّها مدن تركية تتحدث اللغة العربية إلى جانب اللغة التركية، حيث يتمركز غالبية الأتراك ذوي الأصول العربية في الأقاليم الجنوبية من تركيا، وتحديدًا في هطاي، غازي عنتاب وشانلي أورفه وغيرها.

وتبلغ نسبة المتحدثين باللغة العربية 1.2 بالمئة من السكان الأتراك حيث إنَّ معظم هؤلاء هم من المتحدثين بلغتين العربية والتركية أمّا عن عدد المواطنين من أصل عربي في تركيا فيُذكر أنّه يصل إلى ما يُقارب 1.5 مليون مواطن.

ويقول المؤرخ التركي إسماعيل ياغجي في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية بأنه لا تزال معظم المدن محافظة على التحدث باللغة العربية إلى جانب اللغة التركية، نظرًا لكونها لغة القرآن ورغبة من البعض في الحفاظ على لغة الأجداد.

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