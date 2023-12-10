انت الأن تتابع خبر حنان مطاوع تتحدث عن والدها في ذكرى وفاته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أستذكرت الفنانة المصرية حنان مطاوع، والدها الفنان كرم مطاوع، بمناسبة ذكرى وفاته الـ 27 والتي حلت أمس السبت 9 ديسمبر (كانون الأول).



وقالت حنان بمداخلة هاتفية في برنامج "بنت البلد" على قناة "ten tv"، إن والدها كان متيقن من نجاحها الكبير في المجال الفني، لدرجة أنه طلب منها الابتعاد عن دراسة "البكالوريا العلمي"، والاتجاه لدراسة الآداب والفنون ، مضيفًة أنه كان يتوقع فشلها في جميع المجالات المهنية عدا التمثيل، وكانت والدتها سهير المرشدي تطلب منه عدم تشجيعها على ذلك حتى تهتم بدراستها أكثر.



وعلقت: "كان شايف إني مش نافعة غير بالتمثيل ويقول لماما هي حتدخل التمثيل بالعافية.. وحتلف تلف وترجعله".



وأوضحت أنه لم يحالفها الحظ للاستفادة من خبرة والدها الفنية، إذ أنه توفي عندما كانت في سن المراهقة وقبل دخولها المجال الفني، وكانت تستشعر أهميته كأب فقط، ولم تكن تعرف مبادئ الفن وقيمه.



وعلقت:" كنت بحب الفن زيي زي عموم المصريين، اللي عندهم حس فني عظيم، لكن ليس كمتخصص" .