حورية فرغلي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة حورية فرغلي على تشجيع السيدات على ضرورة نزولهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، كما أدلت بصوتها في مقر لجنتها الانتخابية بمدرسة قصر الدبارة بوسط البلد.



ما هي قائمة المرشحين للإنتخابات الرئاسية؟

شملت قائمة المرشحين للإنتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين،وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر رمز السلم.

تفاصيل الانتخابات



وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.