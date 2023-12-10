الجمعة.. علي الهلباوي أبرز مفاجآت حفل "الحضرة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت فرقة الحضرة للإنشاد الديني، عن إقامة حفل جديد بمناسبة مولد السيدة نفيسة، يقام الحفل يوم الجمعة 15 ديسمبر، بالربع الثقافي بجوار مسجد الأقمر بشارع المعز لدين الله الفاطمي، وذلك في تمام الساعة الـ 7 مساءً.

سعر تذاكر حفل فرقة الحضرة للإنشاد الديني

وتبلغ سعر تذكرة الحفل المنتظر إقامته يوم الجمعة المقبل 100 جنيهًا، ومن المقرر أن يتضمن الحفل العديد من المفاجآت والضيوف أبرزهم الفنان علي الهلباوي، كما سيتم غناء عدة قصائد جديدة.

معلومات عن الفنان علي الهلباوي

وفي سياق آخر، الفنان علي الهلباوى هو ابن المنشد الدينى الشيخ محمد الهلباوى والذي بدأ الغناء عن عمر 17 عامًا مع فرقة "الهلباوى" ثم انفصل تدريجيًا عنها، حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التى تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر ونجح فى تكوين شعبية جماهيرية.

أعماله

كما أنه عضو بمجلس إدارة نقابة الإنشاد الدينى كما قام بالغناء في دار الأوبرا ومكتبة الإسكندرية كما كانت له مشاركه سينمائية في فيلم "الميكروفون" وحصل على جائزة" أحسن أغنية "عن أغنية "مرسال حبيبتي "وهي أشهر أغانيه كما أن له حفله شهرية في المركز الثقافى بساقية الصاوي.