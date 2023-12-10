تفاصيل شخصية عارفة عبد الرسول في فيلم " عصابة عظيمة "

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أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة عارفة عبدالرسول، حاليًا في فيلم “ عصابة عظيمة ” مع الفنانة إسعاد يونس، المقرر عرضه خلال شهر يناير المقبل في دور العرض السينمائي.

تفاصيل شخصية عارفة عبدالرسول في فيلم عصابة عظيمة

وتجسد عارفة عبدالرسول، دور ست شعبية، وهي والدة عنبة ضمن أحداث العمل، وتظهر في مشهد واحد فقط عند طلب ابن يد ابنة إسعاد يونس.

تعاون عارفة عبدالرسول مع إسعاد يونس والمخرج وائل إحسان

وأعربت عارفة عبدالرسول،في تصريحات صحفية لها عن سعادتها الشديدة بالتعاون مع إسعاد يونس، والمخرج وائل إحسان الذي رأى أنها الشخص المناسب لخوض هذا الدور، مضيفة أن العمل سيعجب الجمهور عند عرضه في دور العرض السينمائي بسبب نوعية الكوميديا ضمن احداث الفيلم.

طرح البوستر الرسمي لفيلم عصابة عظيمة

وسبق أن أصدرت الشركة المنتجة لفيلم “ عصابة عظيمة ” البوستر الرسمي، تمهيدًا لعرضه في دور السينما، وظهرت في البوستر الفنانة إسعاد يونس، محاطة بالفنان محمد محمود، فرح الزاهد، رنا رئيس، ومطرب المهرجانات عنبة.

أبطال فيلم عصابة عظيمة

ويشارك في الفيلم كوكبة من النجوم أبرزهم: إسعاد يونس، رنا رئيس، ومطرب المهرجانات عنبة، كريم عفيفي، فرح الزاهد، وغيرهم من الفنانين، في فيلم من تأليف هاجر الأبياري وإخراج وائل إحسان.

أحداث فيلم عصابة عظيمة

تدور كواليس فيلم عصابة عظيمة، حول إسعاد يونس، حيث تجسد شخصية والدة كريم عفيفي التي تتعرض لعملية احتيال كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استعادة حقوقهما من خلال تشكيل عصابة.

آخر أعمال عارفة عبدالرسول

وكان آخر أعمال الفنان عارفة عبد الرسول، هو مسلسل 'سيب وأنا أسيب"، من بطولة هنا الزاهد وأحمد السعدني، محمود البزاوي، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، محمود السيسي، يارا جبران، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش وتحت قيادة المخرج وائل إحسان.