أحمد العوضي يدلي بصوته في الإنتخابات الرئاسية

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أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم أحمد العوضي على الإدلاء بصوته الإنتخابي في الإنتخابات الرئاسية 2024، وقال خلال تصريحات صحفية له:"هو ده الشعب المصري اللي عمره ما يضيع صوته، وفرصة إنه يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية".

ما هي قائمة المرشحين للإنتخابات الرئاسية؟

شملت قائمة المرشحين للإنتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين،وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر رمز السلم.

أحمد العوضي

تفاصيل الانتخابات



وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.