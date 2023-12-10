فن ومشاهير

اليوم.. علي الحجار يحيي احتفالية مئوية سيد درويش بمكتبة الإسكندرية

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القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان علي الحجار، لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة بمناسبة مئوية فنان الشعب سيد درويش تحت عنوان "يا عزيز عيني"، الليلة، بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية وذلك في تمام الساعة 7 مساءً. 
 

تفاصيل حفل علي الحجار في الإسكندرية

 

ويشارك في الاحتفالية برفقة الفنان الكبير علي الحجار، مجموعة من المطربين الشباب أميرة أحمد، وأحمد حمدي رؤوف، بمصاحبة أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي، ويتناول العرض سيرة حياة الفنان خالد الذكر في إطار غنائي تمثيلي، جدير بالذكر أن العرض فكرة أحمد جمال، ومن كتابة وإخراج سعيد قابيل.

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آخر أعمال الفنان على الحجار

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان علي الحجار كانت أغنية “ من فوقنا من سابع سماء” والذي حازت على إعجاب الجماهير.

وجاءت كلمات أغنية “ من فوقنا من سابع سماء” كالآتي:
 

"الأرض أرض علمها حر واسمها فلسطين، الله يعينكم على الطريق والنصر جاي أكيد، كلمتنا واصلة للسما ومسموعين، همتنا بتزيد بالدعا فا مرددين، حالفين لترجع أرضنا قولوا آمين، كلمتنا واصلة للسما ومسموعين، همتنا بتزيد بالدعا فا مرددين، حالفين لترجع أرضنا قولوا آمين". 

 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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