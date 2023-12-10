في ذكرى رحيله.. أبرز أعمال الفنان غريب محمود

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكري وفاة الفنان غريب محمود الذي رحل عن 10 ديسمبر 2006، تميز بأدواره الكوميدية وعمل على مدار حياته الفنية بين المسرح والسينما والتليفزيون، فقدم للمسرح "جحا يحكم المدينة، علشان خاطر عيونك، أنا ومراتي ومونيكا، شارع محمد علي"، تألق فى العديد من الأدوار وشارك كبار النجوم مثل عادل إمام وآثار الحكيم ورياض الخولى وعايدة عبد العزيز.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اعمال الفنان غريب محمود..

أفلام شارك فيها غريب محمود

على جنب يا أسطى، كتكوت، صباحو كدب، شباب سبايسي، بوحه، صايع بحر، التجربة الدنماركية، سلام مربع للستات، فلاح في الكونجرس، جنون الحياة، معتقل الحب، جبر الخواطر، رسالة إلى الوالي، كونشرتو في درب سعادة، حسن اللول، إسماعيلية رايح جاي، اغتيال، الهروب إلى القمة، بخيت وعديلة 2،في الصيف الحب جنون، قدارة، عقلي طار، دسوقي أفندي في المصيف، دماء على الأسفلت، الخطوة الدامية، شمس الزناتي، كباب ولكن، المرشد، المولد، كل هذا الحب، نوارة والوحش، تل العقارب، الدباح، محسبشي حسابه

مسلسلات شارك فيها غريب محمود

آن الأوان، المطعم شي توت، العزبة، أحلام لا تنام، سوق الخضار، السلمانية، راديو ستار، التوبة، ملح الأرض، عباس الأبيض في اليوم الأسود، أشرار وطيبين، القرار الأخير، عيش أيامك، عفاريت السيالة، حدث في الهرم، نشرة أخبار أي كلام، حد السكين، للسعداء فقط، 9 شارع السلام، مسألة مبدأ، جحا المصري، جائزة نوفل، عيال محظوظة، خالف تعرف، حارة الطبلاوي، مقام المالطي، العائلة والناس، خيانة، سقوط الأقنعة، السيرة الهلالية، أوراق من المجهول، يوم عسل يوم بصل، شباب رايق جدا، اللعب في المضمون، الجانب الآخر، بيت أبو الفرج، وإنت عامل إيه؟، حلم الجنوبي، عباسية واحد، الخط الساخن، التوأم، عوضين وإمبراطورية عين، أحلام فستق، رابعة تعود، الوتد، أبو العلا، ساكن قصادي، حكايات مجنونة، ألف ليلة وليلة، يوميات ونيس، أرابيسك، رياح الخوف، أبناء ولكن، ناس ولاد ناس، وما زال النيل يجري، البحث عن عبده، رحلة أبو الوفا، البحث عن فرصة، ضحى، أم البنات، لؤلؤ وأصداف، ناس وناس، رأفت الهجان، سفر الأحلام، البحث عن السعادة، ناس كده وكده، حبشي في الهواء الطلق

مسرحيات شارك فيها غريب محمود

العصمة في إيد حماتي، أنا ومراتي، ومونيكا، يا مسافر وحدك، عائلة الفك المفترس، واحد لمون والتاني مجنون، الثعلب في الملعب، المنولوجست، أنا وهي والكومبيوتر، بابانا عاوز كده، البراشوت، عصفور عقله طار، علشان خاطر عيونك، جحا يحكم المدينة، الفرسان الثلاثة، جوز وموز، ليلة جواز الشغالة، إحنا اللي خطفناها، أنا عايزه مليونير، الحق عليه أنا، ليلة القبض على صابر، ايه اللي حصل في شهر العسل، محروس صائد الرؤوس، حلم ولا علم، مانستغناش، جيران الهنا، كنز الكنوز، عجايب صندوق الدنيا، عالم ورق ورق ورق، اللحظة الأخيرة، سكة إللي يروح، عاصفة من الماضي، أحلام الكمنجاتي، روايح، جناب الست رضا، حلال المشاكل، احلام، القانون واللعبة، الناس والخوف، عيون حزينه

